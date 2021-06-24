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Футбольный клуб "Ахмат" подал в суд на Google из-за блокировки YouTube-канала

Запрет доступа к видеоконтенту связан с санкциями США против Фонда имени Ахмата Кадырова.

24 июня, 12:34
<p>Фото © Wikipedia </p>

Фото © Wikipedia

Грозненский "Ахмат" подал в суд на корпорацию Google. Исковое заявление футбольного клуба зарегистрировано в картотеке арбитражных дел.

В "Ахмате" подтвердили факт обращения в суд. Грозненский клуб требует снять блокировку своего YouTube-канала, доступ к которому был закрыт в январе.

"Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК "Ахмат", а также с заявлением в ФАС России в связи с наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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Блокировка YouTube-канала "Ахмат" связана с введёнными США в декабре 2020 года санкциями против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных команд. Фонд был создан по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова.

Всего ограничения, связанные с "законом Магнитского", затронули 13 человек и шесть организаций, в том числе и "Ахмат". Соответствующий закон позволяет вводить санкции против лиц, причастных, по мнению США, к нарушению прав человека.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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