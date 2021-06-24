Футбольный клуб "Ахмат" подал в суд на Google из-за блокировки YouTube-канала
Запрет доступа к видеоконтенту связан с санкциями США против Фонда имени Ахмата Кадырова.
Фото © Wikipedia
Грозненский "Ахмат" подал в суд на корпорацию Google. Исковое заявление футбольного клуба зарегистрировано в картотеке арбитражных дел.
В "Ахмате" подтвердили факт обращения в суд. Грозненский клуб требует снять блокировку своего YouTube-канала, доступ к которому был закрыт в январе.
"Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК "Ахмат", а также с заявлением в ФАС России в связи с наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Блокировка YouTube-канала "Ахмат" связана с введёнными США в декабре 2020 года санкциями против Фонда имени Ахмата Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных команд. Фонд был создан по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова.
Всего ограничения, связанные с "законом Магнитского", затронули 13 человек и шесть организаций, в том числе и "Ахмат". Соответствующий закон позволяет вводить санкции против лиц, причастных, по мнению США, к нарушению прав человека.
Футбол. Интересное по теме
Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020
сегодня в 12:03
Светлое пятно: Головин стал лучшим игроком Евро-2020 по преодолённой дистанции
сегодня в 11:52
Венгрия была близка: Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 из "группы смерти"
вчера в 20:57
Комментариев: 0