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Светлое пятно: Головин стал лучшим игроком Евро-2020 по преодолённой дистанции

Напомним, наша команда после разгромного поражения от Дании не сумела пробиться в плей-офф континентального форума.

24 июня, 11:52

Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим среди всех игроков Евро-2020 по преодолённой дистанции на турнире. Об этом говорится в подробном статистическом отчёте УЕФА.

За три игры хавбек нашей сборной пробежал 36 километров. В топ-5 также вошли чех Томаш Соучек (35,1), венгр Адам Надь (34,8), немец Йозуа Киммих (33,7), австриец Марсель Забитцер (33,7).

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Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Добавим, что, несмотря на это, наша сборная не сумела пробиться в плей-офф Евро-2020. Это стало известно после того, как команда Станислава Черчесова разгромно уступила Дании в завершающем матче группового этапа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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