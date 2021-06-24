Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим среди всех игроков Евро-2020 по преодолённой дистанции на турнире. Об этом говорится в подробном статистическом отчёте УЕФА.

За три игры хавбек нашей сборной пробежал 36 километров. В топ-5 также вошли чех Томаш Соучек (35,1), венгр Адам Надь (34,8), немец Йозуа Киммих (33,7), австриец Марсель Забитцер (33,7).