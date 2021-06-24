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Названы команды, которые могут сыграть в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020

Ранее в Северной столице прошли шесть матчей группового этапа Евро, в том числе два с участием сборной России.

24 июня, 00:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в Санкт-Петербурге, встретятся победители пар Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Игра начнётся 2 июля в 19:00 мск. Это стало известно после того, как определились все участники 1/8 финала.

Матч хорватов с испанцами пройдёт 18 июня в Копенгагене. Французы и швейцарцы выяснят победителя в тот же день в Бухаресте.

Стал известен полный список участников плей-офф Евро-2020

Стал известен полный список участников плей-офф Евро-2020

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро. Два с участием сборной России (против Бельгии и Финляндии, а также Финляндия — Бельгия, Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.

"Калинка-малинка", пляски и кричалки: Фанаты Швеции и Польши устроили праздник футбола в Петербурге перед матчем Евро-2020

"Калинка-малинка", пляски и кричалки: Фанаты Швеции и Польши устроили праздник футбола в Петербурге перед матчем Евро-2020

Как сообщал Лайф, 23 июня завершился групповой этап Евро-2020. Из квартета F, который окрестили "группой смерти", в плей-офф вышли Франция, Португалия и Германия. Также продолжит борьбу сборная Украины. Она впервые добралась до столь высокой стадии на чемпионатах Европы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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