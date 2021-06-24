Названы команды, которые могут сыграть в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020

В матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в Санкт-Петербурге, встретятся победители пар Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Игра начнётся 2 июля в 19:00 мск. Это стало известно после того, как определились все участники 1/8 финала.

Матч хорватов с испанцами пройдёт 18 июня в Копенгагене. Французы и швейцарцы выяснят победителя в тот же день в Бухаресте.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге прошли шесть матчей группового этапа Евро. Два с участием сборной России (против Бельгии и Финляндии, а также Финляндия — Бельгия, Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.