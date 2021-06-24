Стал известен полный список участников плей-офф Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, по итогам которого сформировался список участников плей-офф.

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

К сожалению, в этом списке нет нашей команды. Подопечные Станислава Черчесова после поражения от Дании остались за бортом плей-офф.