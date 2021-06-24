Стал известен полный список участников плей-офф Евро-2020
К большому сожалению, наша сборная не сумела пройти в следующую стадию турнира.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, по итогам которого сформировался список участников плей-офф.
Полный список участников 1/8 финала Евро-2020
- Италия
- Уэльс
- Швейцария
- Бельгия
- Дания
- Нидерланды
- Австрия
- Украина
- Англия
- Хорватия
- Чехия
- Швеция
- Испания
- Франция
- Германия
- Португалия
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
- Уэльс — Дания
- Италия — Австрия
- Нидерланды — Чехия
- Бельгия — Португалия
- Хорватия — Испания
- Англия — Германия
- Швеция — Украина
- Франция — Швейцария
К сожалению, в этом списке нет нашей команды. Подопечные Станислава Черчесова после поражения от Дании остались за бортом плей-офф.
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