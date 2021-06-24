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Стал известен полный список участников плей-офф Евро-2020

К большому сожалению, наша сборная не сумела пройти в следующую стадию турнира.

23 июня, 21:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1407027567366922243/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап, по итогам которого сформировался список участников плей-офф.

Полный список участников 1/8 финала Евро-2020

  • Италия
  • Уэльс
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Дания
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Украина
  • Англия
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швеция
  • Испания
  • Франция
  • Германия
  • Португалия

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

  • Уэльс — Дания
  • Италия — Австрия
  • Нидерланды — Чехия
  • Бельгия — Португалия
  • Хорватия — Испания
  • Англия — Германия
  • Швеция — Украина
  • Франция — Швейцария
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К сожалению, в этом списке нет нашей команды. Подопечные Станислава Черчесова после поражения от Дании остались за бортом плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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