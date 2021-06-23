Венгрия была близка: Франция, Португалия и Германия вышли в плей-офф Евро-2020 из "группы смерти"
Интрига в этом квартете держалась до самой последней секунды, ведь в обоих матчах было достаточно насыщенно.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборные Франции и Германии вышли в плей-офф Евро-2020 с первых двух мест в группе F. С третьего места в 1/8 вышли действующие чемпионы Старого света — Португалия.
В матче Франции и Португалии на первый план вышли судейские решения. Испанец Матеу Лаос назначил во встрече три пенальти, два из которых в ворота французов. Благодаря этому, Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу голов за национальную команду. Кроме того, француз Карим Бензема забил за национальную команду впервые за 2085 дней. В итоге, результативная ничья — 2:2.
А вот сборная Германии чуть опозорилась при своих трибунах в Мюнхене. Команда Йоахима Лёва с большим трудом спаслась в матче против скромной Венгрии — 2:2. На гол Адама Салаи немцы ответили мячом Хаверца. Однако, спустя две минуты свой мяч забил Андреас Шафер. Однако за шесть минут до конца Леон Горецка подарил Германии путёвку в 1/8 финала.
Футбол. Евро-2020
Португалия — Франция — 2:2
Голы: Роналду 31' (1:0), Бензема 45+' (1:1), Бензема 47' (1:2), Роналду 60' (2:2)
Германия — Венгрия — 2:2
Голы: Салаи 11' (0:1), Хаверц 66' (1:1), Шафер 68' (1:2), Горецка 84' (2:2)
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