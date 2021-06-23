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Результат для Украины: Швеция и Испания обыграли Польшу и Словакию и вышли в плей-офф Евро-2020

Теперь "красной фурии" предстоит встретиться с Хорватией. Встреча пройдёт на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

23 июня, 17:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1407756056630022144/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборные Швеции и Испании стали очередными участниками плей-офф Евро-2020, заняв первые два места в группе Е.

В заключительном матче скандинавы в Петербурге растеряли преимущество в два мяча в игре с поляками, но всё равно добились победы — 3:2. Авторами голов сначала были представители немецкого чемпионата — дубль оформил Эмиль Форсберг из "Лейпцига", а ответил ему на это звезда поляков из "Баварии" Роберт Левандовски. Однако в конце матча слово взял полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

Куда ярче свой матч провела сборная Испании. "Красная фурия" катком прошлась по Словакии — 4:0. Ещё до перерыва команда Луиса Энрике получила комфортное преимущество после автогола Дубравки и мяча Лапорта. Во второй половине Пабло Сарабия и Фернандо Торрес довели счёт до неприлично крупного. Чуть позже своё слово ещё раз сказал лучший бомбардир турнира — Юрай Куцка послал мяч в свои ворота, и всем вспомнилась знаменитая "Аргентина — Ямайка".

Добавим, что два этих результата позволили выйти в плей-офф сборной Украины. Команда Андрея Шевченко не опустится ниже четвёртого места в рейтинге команд, которые стали третьими в своих группах. За бортом плей-офф наверняка останутся команды Словакии и Финляндии.

Футбол. Евро-2020

Швеция — Польша — 3:2

Голы: Форсберг 2' (1:0), Форсберг 59' (2:0), Левандовски 61' (2:1), Левандовски 84' (2:2), Классон 90+' (3:2)

Словакия — Испания — 0:5

Голы: Дубравка (автогол) 30' (0:1), Лапорт 45+' (0:2), Сарабия 56' (0:3), Торрес 67' (0:4), Куцка (автогол) 71' (0:5)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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