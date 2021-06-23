Сборные Швеции и Испании стали очередными участниками плей-офф Евро-2020, заняв первые два места в группе Е.

В заключительном матче скандинавы в Петербурге растеряли преимущество в два мяча в игре с поляками, но всё равно добились победы — 3:2. Авторами голов сначала были представители немецкого чемпионата — дубль оформил Эмиль Форсберг из "Лейпцига", а ответил ему на это звезда поляков из "Баварии" Роберт Левандовски. Однако в конце матча слово взял полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

Куда ярче свой матч провела сборная Испании. "Красная фурия" катком прошлась по Словакии — 4:0. Ещё до перерыва команда Луиса Энрике получила комфортное преимущество после автогола Дубравки и мяча Лапорта. Во второй половине Пабло Сарабия и Фернандо Торрес довели счёт до неприлично крупного. Чуть позже своё слово ещё раз сказал лучший бомбардир турнира — Юрай Куцка послал мяч в свои ворота, и всем вспомнилась знаменитая "Аргентина — Ямайка".

Добавим, что два этих результата позволили выйти в плей-офф сборной Украины. Команда Андрея Шевченко не опустится ниже четвёртого места в рейтинге команд, которые стали третьими в своих группах. За бортом плей-офф наверняка останутся команды Словакии и Финляндии.