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"Ничего не понравилось": Сын футболиста сборной Украины раскритиковал отца за игру на Евро-2020

Пока что "жовто-блакитные" не попали в плей-офф, но при этом сохраняют шансы на выход в следующую стадию.

23 июня, 12:29
<p> Фото © Getty Images / Stanislav Vedmid / DeFodi </p>

Фото © Getty Images / Stanislav Vedmid / DeFodi

Сын футболиста сборной Украины Марлоса раскритиковал игру своего отца во время Евро-2020. В эфире программы "Евроформат" он заявил, что его папа играл плохо.

"Мне не понравилась игра сборной Украины. Как сыграл папа? Плохо! Ничего не понравилось", — заявил ребёнок.

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Отметим, что по итогам группового этапа сборная Украины заняла третье место и пока что сохраняет шансы на выход в плей-офф. При этом в трёх матчах команда Андрея Шевченко дважды уступила и одержала одну победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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