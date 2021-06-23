Игрок ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия — Шотландия на Евро-2020
Полузащитник армейцев сумел отличиться голом в этом матче, а его команда одержала уверенную победу и вышла в плей-офф турнира.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Футболист московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признан лучшим игроком матча чемпионата Европы против команды Шотландии. Об этом сообщили в УЕФА.
Полузащитник армейцев вышел в стартовом составе матча третьего тура группового этапа Евро-2020 и отметился голом в ворота шотландцев. Влашич поразил ворота соперников на 17-й минуте встречи. А сама игра заключительного тура, прошедшая в Глазго, завершилась со счётом 3:1 в пользу хорватов.
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В параллельном матче этой группы англичане минимально обыграли на лондонском "Уэмбли" сборную Чехии (1:0). Единственный гол забил игрок сборной Англии Рахим Стерлинг. Таким образом, первое место в группе D заняли англичане, набравшие семь очков. Сборные Хорватии и Чехии, финишировавшие с четырьмя баллами, также вышли в плей-офф. Благодаря преимуществу по разнице забитых и пропущенных голов вторыми стали "шахматные", чехи остались третьими. Команда Шотландии с одним набранным очком вылетела из турнира.
Ранее жена владельца "Спартака" Зарема Салихова посоветовала Влашичу покинуть ЦСКА и назвала его "наноконём".
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