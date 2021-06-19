"Наноконь": Жена владельца "Спартака" посоветовала лидеру ЦСКА покинуть клуб

Армейцы закончили минувший чемпионат России на шестом месте и впервые за 20 лет остались без еврокубков.

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, считает, что хорватскому лидеру ЦСКА Николе Влашичу пора сменить команду. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад. В общей массе он выглядит как наноконь. Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте", — отметила Салихова.

Ранее пресс-служба московского "Спартака" пошутила над ЦСКА после матча между командами Хорватии и Чехии (1:1) на Евро-2020. Красно-белые опубликовали в своём твиттере фото Влашича и полузащитника "Спартака" чеха Алекса Крала.

"Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич", — гласит подпись к фотографии.

В ответ представители ЦСКА припомнили слова Заремы Салиховой о том, что клуб якобы мог приобрести французского форварда Килиана Мбаппе, когда тот ещё был в юном возрасте.

"Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе", — отметили в пресс-службе красно-синих.

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.

В прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский коуб предлагал ЦСКА сначала 25 млн евро, а затем — 40 млн, однако получил отказ от армейцев. Чемпионы России продолжают интересоваться Влашичем и сейчас.