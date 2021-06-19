"Наноконь": Жена владельца "Спартака" посоветовала лидеру ЦСКА покинуть клуб
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Армейцы закончили минувший чемпионат России на шестом месте и впервые за 20 лет остались без еврокубков.
Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, считает, что хорватскому лидеру ЦСКА Николе Влашичу пора сменить команду. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
"Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад. В общей массе он выглядит как наноконь. Классно же звучит: Наноконь Никола. Так и продавайте", — отметила Салихова.
Ранее пресс-служба московского "Спартака" пошутила над ЦСКА после матча между командами Хорватии и Чехии (1:1) на Евро-2020. Красно-белые опубликовали в своём твиттере фото Влашича и полузащитника "Спартака" чеха Алекса Крала.
"Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич", — гласит подпись к фотографии.
В ответ представители ЦСКА припомнили слова Заремы Салиховой о том, что клуб якобы мог приобрести французского форварда Килиана Мбаппе, когда тот ещё был в юном возрасте.
"Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе", — отметили в пресс-службе красно-синих.
Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 103 встречи во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.
В прошлом году хорвата пытался приобрести "Зенит". Тогда петербургский коуб предлагал ЦСКА сначала 25 млн евро, а затем — 40 млн, однако получил отказ от армейцев. Чемпионы России продолжают интересоваться Влашичем и сейчас.
В прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в еврокубки. 15 июня в отставку ушёл главный тренер команды Ивица Олич, исполняющим обязанности наставника назначили Алексея Березуцкого.