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"Ставка на свои кадры": ЦСКА не будет искать тренера на смену Березуцкому

На этой неделе 38-летний специалист был назначен исполняющим обязанности наставника клуба после отставки Ивицы Олича.

17 июня, 10:47

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не будет искать нового главного тренера. Команду будет возглавлять Алексей Березуцкий, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. <...> В футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера", — сказал Бабаев.

Березуцкий был назначен исполняющим обязанности наставника ЦСКА 15 июня после отставки хорватского специалиста Ивицы Олича. С января он входил в тренерский штаб команды, а до этого был заместителем генерального директора по спортивным вопросам.

"Разошлись во мнениях": Гендиректор ЦСКА объяснил отставку Олича с поста главного тренера

"Разошлись во мнениях": Гендиректор ЦСКА объяснил отставку Олича с поста главного тренера

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. В составе клуба он стал шестикратным чемпионом страны, выиграл семь Кубков России и Кубок УЕФА.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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