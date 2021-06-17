Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не будет искать нового главного тренера. Команду будет возглавлять Алексей Березуцкий, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. <...> В футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера", — сказал Бабаев.

Березуцкий был назначен исполняющим обязанности наставника ЦСКА 15 июня после отставки хорватского специалиста Ивицы Олича. С января он входил в тренерский штаб команды, а до этого был заместителем генерального директора по спортивным вопросам.