"Ставка на свои кадры": ЦСКА не будет искать тренера на смену Березуцкому
На этой неделе 38-летний специалист был назначен исполняющим обязанности наставника клуба после отставки Ивицы Олича.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не будет искать нового главного тренера. Команду будет возглавлять Алексей Березуцкий, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. <...> В футболе и спорте вообще всё определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера", — сказал Бабаев.
Березуцкий был назначен исполняющим обязанности наставника ЦСКА 15 июня после отставки хорватского специалиста Ивицы Олича. С января он входил в тренерский штаб команды, а до этого был заместителем генерального директора по спортивным вопросам.
Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. В составе клуба он стал шестикратным чемпионом страны, выиграл семь Кубков России и Кубок УЕФА.
Комментариев: 0