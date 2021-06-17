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Вратарь сборной Гаити забил кошмарный гол в свои ворота в отборочном матче ЧМ-2022

Его команда проиграла канадцам и выбыла из борьбы за попадание в финальный турнир первенства.

17 июня, 10:07

Вратарь сборной Гаити Жосуэ Дюверге пропустил курьёзный автогол в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

Соперником его команды в ответном раунде второго отборочного этапа в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) была сборная Канады. В начале второго тайма голкипер получил передачу от своего защитника, но, пытаясь выбить мяч, не попал по нему. В панике Дюверге задел футбольный снаряд опорной ногой и отправил его в собственные ворота.

Позднее канадцы забили ещё два гола и победили со счётом 3:0. По сумме двух встреч они прошли в третий отборочный раунд, гаитяне выбыли из борьбы за попадание в финальный турнир.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.

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Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут на восьми стадионах в семи городах. В соревнованиях примет участие 32 команды.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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