Вратарь сборной Гаити забил кошмарный гол в свои ворота в отборочном матче ЧМ-2022

Вратарь сборной Гаити Жосуэ Дюверге пропустил курьёзный автогол в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

Соперником его команды в ответном раунде второго отборочного этапа в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) была сборная Канады. В начале второго тайма голкипер получил передачу от своего защитника, но, пытаясь выбить мяч, не попал по нему. В панике Дюверге задел футбольный снаряд опорной ногой и отправил его в собственные ворота.

GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd — OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021

Позднее канадцы забили ещё два гола и победили со счётом 3:0. По сумме двух встреч они прошли в третий отборочный раунд, гаитяне выбыли из борьбы за попадание в финальный турнир.

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.