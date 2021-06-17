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Пережившему остановку сердца Эриксену установят кардиостимулятор

29-летний футболист уже дал согласие на проведение соответствующей операции.

17 июня, 08:37
<p>Фото © EPA / TASS</p>

Фото © EPA / TASS

Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), установят кардиостимулятор. Об этом сообщается в твиттере Датского футбольного союза.

Сейчас 29-летний футболист находится в больнице "Ригсхоспиталет" в Копенгагене. Решение об установке кардиостимулятора было принято после разговора врача сборной Дании Мортена Боесена с докторами клиники и самим игроком.

"Кристиану были проведены различные исследования. Было решено, что ему необходима установка кардиостимулятора. Это поможет поддержать работу его сердца после приступа, вызванного нарушением ритма сердцебиения. Сам игрок дал добро на проведение операции", говорится в сообщении пресс-службы сборной.

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"Чувствую себя хорошо": Переживший остановку сердца Эриксен обратился к болельщикам из больницы

Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией в субботу. Лидер сборной Дании в концовке первого тайма рухнул на газон и не смог подняться. Футболиста доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что футболист перенёс остановку сердца.

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Матч в Копенгагене был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов. Единственный гол на 60-й минуте забил Йоэль Похьянпало.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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