Пережившему остановку сердца Эриксену установят кардиостимулятор

Лидеру сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), установят кардиостимулятор. Об этом сообщается в твиттере Датского футбольного союза.

Сейчас 29-летний футболист находится в больнице "Ригсхоспиталет" в Копенгагене. Решение об установке кардиостимулятора было принято после разговора врача сборной Дании Мортена Боесена с докторами клиники и самим игроком.

"Кристиану были проведены различные исследования. Было решено, что ему необходима установка кардиостимулятора. Это поможет поддержать работу его сердца после приступа, вызванного нарушением ритма сердцебиения. Сам игрок дал добро на проведение операции", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией в субботу. Лидер сборной Дании в концовке первого тайма рухнул на газон и не смог подняться. Футболиста доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что футболист перенёс остановку сердца.