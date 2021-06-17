Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что лидеры команды Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель готовы выйти на поле в матче второго тура чемпионата Европы с Данией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"С Де Брёйне всё просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же самое касается Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе", — сообщил Мартинес.

Оба футболиста из-за травм пропустили стартовый матч сборной на Евро-2020 против России в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась крупной победой бельгийцев со счётом 3:0.

Де Брёйне получил перелом носа и орбитальной лицевой кости в конце мая в финале Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" уступил "Челси" (0:1). Витсель, выступающий в Германии за дортмундскую "Боруссию", в январе перенёс операцию в связи с разрывом ахиллова сухожилия и с тех пор на поле не выходил.