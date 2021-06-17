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Лидеры сборной Бельгии вернулись: Де Брёйне и Витсель готовы сыграть против Дании на Евро-2020

Встреча состоится в четверг, 17 июня, в Копенгагене. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

17 июня, 08:15
<p>Кевин Де Брёйне. Фото © Zuma / TASS</p>

Кевин Де Брёйне. Фото © Zuma / TASS

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес заявил, что лидеры команды Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель готовы выйти на поле в матче второго тура чемпионата Европы с Данией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"С Де Брёйне всё просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления. То же самое касается Витселя. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе", — сообщил Мартинес.

Оба футболиста из-за травм пропустили стартовый матч сборной на Евро-2020 против России в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась крупной победой бельгийцев со счётом 3:0.

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Де Брёйне получил перелом носа и орбитальной лицевой кости в конце мая в финале Лиги чемпионов, в котором его "Манчестер Сити" уступил "Челси" (0:1). Витсель, выступающий в Германии за дортмундскую "Боруссию", в январе перенёс операцию в связи с разрывом ахиллова сухожилия и с тех пор на поле не выходил.

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Матч Дания — Бельгия состоится в четверг, 17 июня, на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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