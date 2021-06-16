Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, даже несмотря на незабитый пенальти Бейла
Ситуация в группе прояснится после матча сборных Италии и Швейцарии, который состоится в Риме.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Уэльса обыграла команду Турции в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со счётом 2:0. Главным героем матча стал Гарет Бейл, который выдал две результативные передачи.
Сначала он выдал шикарную передачу с центра поля, которой воспользовался Аарон Рэмзи, а в самом конце игры он после розыгрыша углового нашёл Коннора Робертса, который поставил в матче точку. Правда, в середине матча Бейл не смог реализовать пенальти.
Теперь шансы сборной Турции на выход из группы существенно уменьшились, тогда как Уэльс максимально близок к 1/8 финала.
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