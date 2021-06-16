Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, даже несмотря на незабитый пенальти Бейла

Сборная Уэльса обыграла команду Турции в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со счётом 2:0. Главным героем матча стал Гарет Бейл, который выдал две результативные передачи.

Сначала он выдал шикарную передачу с центра поля, которой воспользовался Аарон Рэмзи, а в самом конце игры он после розыгрыша углового нашёл Коннора Робертса, который поставил в матче точку. Правда, в середине матча Бейл не смог реализовать пенальти.