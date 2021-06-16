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Бельгия забыта: Сборная России одержала первую победу на Евро-2020

Теперь дружину Станислава Черчесова ждёт сложнейший выезд в Копенгаген к команде Дании. Там-то и решится, выйдут ли наши в плей-офф.

16 июня, 14:58
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу одержала первую победу на текущем чемпионате Европы. В Санкт-Петербурге наши парни переиграли Финляндию — 1:0. Единственный мяч забил полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

Ещё до начала матча Станислав Черчесов удивил публику: вместо Антона Шунина в воротах появился Матвей Сафонов. И вынимать мяч из сетки ему пришлось уже через две с половиной минуты: Похьянпало замкнул навес партнёра, но судьи при повторе увидели офсайд и отменили взятие ворот. После этого наши рванули вперёд. Хорошие шансы были у Оздоева и Дзюбы, но поразить ворота по-прежнему не удавалось. Самый неприятный эпизод произошёл в середине тайма, когда Фернандес рухнул на газон в чужой штрафной, а через пару минут его унесли на носилках.

Прорвало в конце тайма: Миранчук получил скидку от Дзюбы и шикарнейшим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Лукаша Градецки — 1:0. После этого завелись не только наши игроки, которые до перерыва хотели удвоить преимущество, но и болельщики. В раздевалку мы уходили в статусе лидера.

Не стеснялись давить наши игроки и во втором тайме. Головин в самом начале игрового отрезка неплохо пробил со средней, но мяч не захотел влетать в сетку. Шансы были у Жемалетдинова и Кузяева, но снова поразить ворота финнов не удавалось. Неплохо смотрелись и футболисты из страны Суоми, которым раз за разом удавались неплохие выходы поближе к нашей штрафной. В целом наша команда доминировала по ходу игры, следствием чего и стал этот результат.

В итоге сборная России добивается первой победы на чемпионатах Европы с 2012 года и набирает три очка. Теперь для команды Станислава Черчесова всё решится в матче против Дании в Копенгагене. При этом наш ближайший соперник встретится завтра с Бельгией.

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Футбол. Евро-2020

Финляндия – Россия — 0:1

Гол: Миранчук 45+2' (0:1)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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