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Защитник сборной России Фернандес получил травму и не смог продолжить матч с Финляндией

Вместо него на поле появился игрок "Зенита" Вячеслав Караваев.

16 июня, 13:38

Фото © РФС

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в середине первого тайма и не смог продолжить матч против Финляндии на Евро-2020.

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Эпизод случился на 23-й минуте после того, как Фернандес пришёл в чужую штрафную и столкнулся с игроком финской сборной. После этого футболиста унесли на носилках, а вместо него на поле появился Вячеслав Караваев.

Добавим, что пока счёт не открыт — 0:0. При этом у нашей сборной был ряд неплохих моментов, чтобы выйти вперёд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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