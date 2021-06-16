Защитник сборной России Фернандес получил травму и не смог продолжить матч с Финляндией

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в середине первого тайма и не смог продолжить матч против Финляндии на Евро-2020.

Эпизод случился на 23-й минуте после того, как Фернандес пришёл в чужую штрафную и столкнулся с игроком финской сборной. После этого футболиста унесли на носилках, а вместо него на поле появился Вячеслав Караваев.