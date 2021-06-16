Защитник сборной России Фернандес получил травму и не смог продолжить матч с Финляндией
Вместо него на поле появился игрок "Зенита" Вячеслав Караваев.
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Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в середине первого тайма и не смог продолжить матч против Финляндии на Евро-2020.
Эпизод случился на 23-й минуте после того, как Фернандес пришёл в чужую штрафную и столкнулся с игроком финской сборной. После этого футболиста унесли на носилках, а вместо него на поле появился Вячеслав Караваев.
Добавим, что пока счёт не открыт — 0:0. При этом у нашей сборной был ряд неплохих моментов, чтобы выйти вперёд.
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