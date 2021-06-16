Форварда сборной Австрии дисквалифицировали на одну игру из-за выкриков в адрес игроков Северной Македонии

Напомним, во время матча первого тура группового этапа нападающий после того, как забил решающий гол, выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес этнических албанцев, которые играют в составе сборной Северной Македонии. Но после этого Арнаутович принёс свои извинения.