НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Форварда сборной Австрии дисквалифицировали на одну игру из-за выкриков в адрес игроков Северной Македонии

Футболист не сдержал свои эмоции после того, как забил решающий мяч во время игры первого тура. Теперь он сыграет против Нидерландов.

16 июня, 12:48
<p>Фото © Cristi Preda / DeFodi Images via Getty Images</p>

Фото © Cristi Preda / DeFodi Images via Getty Images

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович решением УЕФА дисквалифицирован на одну встречу Евро-2020 из-за выкриков в адрес Северной Македонии.

Напомним, во время матча первого тура группового этапа нападающий после того, как забил решающий гол, выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес этнических албанцев, которые играют в составе сборной Северной Македонии. Но после этого Арнаутович принёс свои извинения.

В итоге нападающий не сможет помочь своей сборной во встрече второго тура против Нидерландов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Защитник сборной России Фернандес получил травму и не смог продолжить матч с Финляндией

сегодня в 13:38

Тренер рассказал, почему Россия должна обыграть Финляндию на ЧЕ-2020

сегодня в 12:47

Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по первым матчам в Еврокубках в истории

сегодня в 12:28
Life

В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

сегодня в 14:05

Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о смертельном пожаре в "красной зоне"

сегодня в 14:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1