Форварда сборной Австрии дисквалифицировали на одну игру из-за выкриков в адрес игроков Северной Македонии
Футболист не сдержал свои эмоции после того, как забил решающий мяч во время игры первого тура. Теперь он сыграет против Нидерландов.
Фото © Cristi Preda / DeFodi Images via Getty Images
Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович решением УЕФА дисквалифицирован на одну встречу Евро-2020 из-за выкриков в адрес Северной Македонии.
Напомним, во время матча первого тура группового этапа нападающий после того, как забил решающий гол, выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес этнических албанцев, которые играют в составе сборной Северной Македонии. Но после этого Арнаутович принёс свои извинения.
В итоге нападающий не сможет помочь своей сборной во встрече второго тура против Нидерландов.
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