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Президент РФС рассказал о перспективах работы Черчесова после Евро-2020

Он также заявил, что испытал разочарование от игры нашей команды в матче против Бельгии.

16 июня, 11:30
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Контракт со Станиславом Черчесовым подписывался с прицелом на отборочную кампанию к чемпионату мира 2022 года. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

"Контракт с Черчесовым в марте 2020 года подписывался с прицелом на предстоящий отборочный цикл чемпионата мира", — заявил Дюков.

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Он также заявил, что испытал разочарование от игры наших футболистов в матче против Бельгии. По его мнению, соперник был далеко не в самой хорошей форме, а также без своего лидера — полузащитника Кевина де Брёйне.

Напомним, сборная России в первом матче на Евро-2020 разгромно проиграла Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Соперником станет Финляндия. Начало матча — в 16:00.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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