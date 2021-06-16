Президент РФС рассказал о перспективах работы Черчесова после Евро-2020

Контракт со Станиславом Черчесовым подписывался с прицелом на отборочную кампанию к чемпионату мира 2022 года. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

"Контракт с Черчесовым в марте 2020 года подписывался с прицелом на предстоящий отборочный цикл чемпионата мира", — заявил Дюков.

Он также заявил, что испытал разочарование от игры наших футболистов в матче против Бельгии. По его мнению, соперник был далеко не в самой хорошей форме, а также без своего лидера — полузащитника Кевина де Брёйне.