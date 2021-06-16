Победа или позор: Сборная России сыграет важнейший матч против Финляндии на Евро-2020

Сборная России по футболу достаточно быстро подошла к "дню икс". Команду Станислава Черчесова ждёт матч против сборной Финляндии в Санкт-Петербурге, и он, по большому счёту, становится определяющим. Ведь совсем близок абсолютно провальный и позорный результат, который совсем не обрадует в контексте скорого Чемпионата мира.

После первого матча наша команда не впечатлила не только результатом, который в целом был ожидаем, но ещё и игрой. Многие так и не поняли, во что же хотела сыграть дружина Черчесова. Всего лишь один удар в створ ворот Тибо Куртуа, и 38% владения мячом — показатели далекие от идеальных. Однако, делаем скидку на класс бельгийцев, как никак — первая сборная мира.

Финляндия, думается, свою победу над Данией помнит не так сильно, как случившееся с Кристианом Эриксенем. Если вы забыли, то прямо в конце первого тайма суперзвезда датчан рухнул на газон и долго не мог прийти в себя. Врачи говорили, что это была остановка сердца. Все были настолько шокированы случившимся, что готовы были прервать матч. И действительно, сначала появилось сообщение о том, что игру продолжат лишь на следующий день, а потом совсем другое: встречу возобновят через час. Шокированные датчане как могли старались забить, но не смогли. Зато Финляндия это сделала, и теперь с тремя очками в верхней части таблицы.

Вряд ли команда Станислава Черчесова будет в этом матче играть от обороны. Уж слишком велики ставки, и риск написать очередную позорную страницу истории российского футбола, рядом с Евро-2012 и 2016 года, а также чемпионатом мира в Бразилии. Однако с другой стороны — сборная Финляндии, которая вообще впервые вышла на Евро и хочет тут зажечь. Как Исландия пять лет назад.

"Финская команда крепкая, она это показала. Матч против датчан мог сложиться по-другому, но результат есть результат. Мы изначально знали, что это непростой соперник", — отметил Станислав Черчесов на пресс-конференции.

Любопытно будет посмотреть за тем, как сборная России будет пытаться взломать оборону финнов. Связка Головин — Дзюба в первом матче плодов не принесла. И если позиции капитана изменятся вряд ли, то какую роль отведут игроку "Монако" — вопрос занятный. Однако, далеко не единственный. Как перекроит состав Черчесов, не менее любопытно. Тем более, что теперь у нашей команды на одного игрока меньше — Юрий Жирков выбыл до конца турнира. Зато Фёдор Кудряшов уже тренируется в общей группе, но выйдет ли на матч — загадка.

"Сложно играть после поражения в стартовом матче, но я и сам предполагал, что бельгийцы обыграют россиян. У них опытный тренер, но им все равно непросто. Россияне захотят получить три очка в матче против нашей команды. Они недовольны своими действиями в первом матче и будут агрессивно атаковать в игре с нами. Их сила духа подвергнется довольно серьезному испытанию", — заявил главный тренер финнов Маркку Канерва.

За сборную России целый ряд факторов. Перечислим лишь некоторые из них общая стоимость состава у нашей сборной выше

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Говорить о раскладах на этом Евро достаточно сложно, ведь кроме двух первых команд каждой группы выйдут ещё четыре лучших сборных, занявшие третьи места в своих квартетах. В теории, даже ничья может оставлять нашим неплохие шансы на попадание в плей-офф. Однако в голове нужно держать и встречу с Данией, которая будет рвать и метать за Кристиана Эриксена.

Впрочем, если сборная России проиграет Финляндии, а Дания не выиграет у Бельгии, то встреча последнего тура станет для нас обычной формальностью, а из Копенгагена игроки смогут отправиться прямиком в свои клубы. Однако даже думать не хочется о том, что команда Черчесова может проиграть. Сегодня за сборную болеет вся страна, и даже люди, не самые близкие к футболу.

Вам не хватило смелости. Чего вы перед бельгийцами зассали? Идите вперёд, не бойтесь, давайте нагнетайте. Вы можете, вы топовые футболисты. У нас такая страна, у вас такие возможности, вы можете всё. Я в вас верю! Ольга Бузова певица