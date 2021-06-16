Давний соратник Навального оказался инициатором акции по бесплатному розливу пива за голы в ворота России во Львове
Подобный цирк также состоится на предстоящем матче РФ против Финляндии. Теперь среди фанатов разыграют 50 сертификатов на поход в сауну.
Фото © Facebook / Максим Мотин
Организатором русофобской акции в фан-зоне во Львове, где за каждый забитый мяч в ворота сборной России зрителям обещали наливать бесплатное пиво, оказался давний соратник блогера Алексея Навального Максим Мотин.
По некоторым данным, Мотин живёт на Украине более трёх лет, а в сентябре прошлого года получил должность директора партии "Рух" по развитию. Интересно отметить, что на сайте львовской команды оставлены контакты "по вопросам партнёрства и участия в фестивале" человека по имени Максим и адрес электронной почты с фамилией Мотин. Кроме того, Мотин на своей странице в соцсетях также регулярно рассказывает о своей работе в фан-зоне на Евро-2020.
О его связях с Навальным известно из открытых источников, да и он сам неоднократно публиковал информацию в поддержку блогера на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, перед матчем России и Бельгии, который состоялся 12 июня, организаторы фан-зоны во Львове пообещали бесплатно наливать пиво за голы сборной Бельгии в ворота россиян в чемпионате Европы по футболу. Также во Львове собираются провести подобную акцию в предстоящем матче России против Финляндии, который состоится сегодня, 16 июня. Так, среди фанатов разыграют 50 сертификатов на поход в сауну.
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