Давний соратник Навального оказался инициатором акции по бесплатному розливу пива за голы в ворота России во Львове

Организатором русофобской акции в фан-зоне во Львове, где за каждый забитый мяч в ворота сборной России зрителям обещали наливать бесплатное пиво, оказался давний соратник блогера Алексея Навального Максим Мотин.

По некоторым данным, Мотин живёт на Украине более трёх лет, а в сентябре прошлого года получил должность директора партии "Рух" по развитию. Интересно отметить, что на сайте львовской команды оставлены контакты "по вопросам партнёрства и участия в фестивале" человека по имени Максим и адрес электронной почты с фамилией Мотин. Кроме того, Мотин на своей странице в соцсетях также регулярно рассказывает о своей работе в фан-зоне на Евро-2020.

О его связях с Навальным известно из открытых источников, да и он сам неоднократно публиковал информацию в поддержку блогера на своих страницах в социальных сетях.