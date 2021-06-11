"Пиво за каждый гол Бельгии": Во Львове готовятся болеть против России

Организаторы фан-зоны во Львове будут бесплатно наливать пиво за голы сборной Бельгии в ворота россиян в матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается в инстаграме мероприятия.

"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России! Выпьем за здоровье Де Брёйне и Лукаку", — говорится в сообщении организаторов фан-зоны.

Вход на мероприятие будет стоить 50 гривен (132 рубля).

Матч сборных России и Бельгии состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало в 22:00 по московскому времени.