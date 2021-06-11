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"Пиво за каждый гол Бельгии": Во Львове готовятся болеть против России

Матч группового этапа чемпионата Европы состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало в 22:00 по московскому времени.

11 июня, 11:01

Фото © instagram.com/lvivfanfestival

Организаторы фан-зоны во Львове будут бесплатно наливать пиво за голы сборной Бельгии в ворота россиян в матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается в инстаграме мероприятия.

"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России! Выпьем за здоровье Де Брёйне и Лукаку", — говорится в сообщении организаторов фан-зоны.

Вход на мероприятие будет стоить 50 гривен (132 рубля).

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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