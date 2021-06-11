Лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" в качестве официальных футбольных символов страны. Об этом сообщил в соцсети "Фейсбук" глава УАФ Андрей Павелко.





"Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране и мире. На всех матчах наших сборных!" — написал Павелко.

6 июня сборная Украины презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки.

Накануне УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава!", размещённый на внутренней стороне воротника. Требование объяснили тем, что в сочетании с надписью "Слава Украине!" он несёт явный политический смысл. Изначально соответствующее приветствие с отзывом использовалось украинскими националистами.