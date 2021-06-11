Болеем за наших: Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова стартует на турнире уже 12 июня.
Фото © Shutterstock
Долгожданный турнир Евро-2020 стартует уже 11 июня матчем сборных Италии и Турции в Риме. Безусловно, попасть на трибуны все желающие не смогут, однако российские телеканалы покажут весь турнир в полном объёме.
Расписание матчей сборной России:
- 12 июня, 22:00. Россия — Бельгия. Прямой эфир: "Россия-1";
- 16 июня, 16:00. Финляндия — Россия. Прямой эфир: Первый канал;
- 21 июня, 22:00. Дания — Россия. Прямой эфир: Первый канал.
Помимо встреч нашей команды будет немало любопытных матчей и в других группах, за ними также можно будет наблюдать в прямом эфире российских каналов.
Интересные матчи группового этапа:
- 11 июня, 22:00. Италия — Турция. Прямой эфир: Первый канал (начало трансляции в 21:35);
- 13 июня, 16:00. Англия — Хорватия. Прямой эфир: "Россия-1";
- 13 июня, 22:00. Нидерланды — Украина. Прямой эфир: Первый канал;
- 14 июня, 22:00. Испания — Швеция. Прямой эфир: Первый канал;
- 15 июня, 22:00. Франция — Германия. Прямой эфир: Первый канал;
- 16 июня, 22:00. Италия — Швейцария. Прямой эфир: "Россия-1";
- 17 июня, 22:00. Дания — Бельгия. Прямой эфир: "Россия-1";
- 18 июня, 16:00. Швеция — Словакия. Прямой эфир: "Матч ТВ";
- 19 июня, 19:00. Португалия — Германия. Прямой эфир: Первый канал;
- 22 июня, 22:00, Чехия — Англия. Прямой эфир: Первый канал;
- 23 июня, 19:00. Словакия — Испания. Прямой эфир: "Матч ТВ";
- 23 июня, 22:00. Франция — Португалия.
Мбаппе дороже четырёх сборных, Бельгия почти самая старая: знакомимся с интересными цифрами Евро-2020
При этом пока остаётся неизвестным, какие каналы покажут некоторые матчи третьего тура группового этапа. Расписание встреч плей-офф станет известно после окончания всех матчей в группах.
Комментариев: 0