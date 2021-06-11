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Болеем за наших: Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020

Команда Станислава Черчесова стартует на турнире уже 12 июня.

11 июня, 09:40

Фото © Shutterstock

Долгожданный турнир Евро-2020 стартует уже 11 июня матчем сборных Италии и Турции в Риме. Безусловно, попасть на трибуны все желающие не смогут, однако российские телеканалы покажут весь турнир в полном объёме.

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Расписание матчей сборной России:

  • 12 июня, 22:00. Россия — Бельгия. Прямой эфир: "Россия-1";
  • 16 июня, 16:00. Финляндия — Россия. Прямой эфир: Первый канал;
  • 21 июня, 22:00. Дания — Россия. Прямой эфир: Первый канал.

Помимо встреч нашей команды будет немало любопытных матчей и в других группах, за ними также можно будет наблюдать в прямом эфире российских каналов.

Интересные матчи группового этапа:

  • 11 июня, 22:00. Италия — Турция. Прямой эфир: Первый канал (начало трансляции в 21:35);
  • 13 июня, 16:00. Англия — Хорватия. Прямой эфир: "Россия-1";
  • 13 июня, 22:00. Нидерланды — Украина. Прямой эфир: Первый канал;
  • 14 июня, 22:00. Испания — Швеция. Прямой эфир: Первый канал;
  • 15 июня, 22:00. Франция — Германия. Прямой эфир: Первый канал;
  • 16 июня, 22:00. Италия — Швейцария. Прямой эфир: "Россия-1";
  • 17 июня, 22:00. Дания — Бельгия. Прямой эфир: "Россия-1";
  • 18 июня, 16:00. Швеция — Словакия. Прямой эфир: "Матч ТВ";
  • 19 июня, 19:00. Португалия — Германия. Прямой эфир: Первый канал;
  • 22 июня, 22:00, Чехия — Англия. Прямой эфир: Первый канал;
  • 23 июня, 19:00. Словакия — Испания. Прямой эфир: "Матч ТВ";
  • 23 июня, 22:00. Франция — Португалия.
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При этом пока остаётся неизвестным, какие каналы покажут некоторые матчи третьего тура группового этапа. Расписание встреч плей-офф станет известно после окончания всех матчей в группах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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