Долгожданный турнир Евро-2020 стартует уже 11 июня матчем сборных Италии и Турции в Риме. Безусловно, попасть на трибуны все желающие не смогут, однако российские телеканалы покажут весь турнир в полном объёме.

Расписание матчей сборной России: 12 июня, 22:00. Россия — Бельгия. Прямой эфир: "Россия-1";

16 июня, 16:00. Финляндия — Россия. Прямой эфир: Первый канал;

21 июня, 22:00. Дания — Россия. Прямой эфир: Первый канал.

Помимо встреч нашей команды будет немало любопытных матчей и в других группах, за ними также можно будет наблюдать в прямом эфире российских каналов.

Интересные матчи группового этапа: 11 июня, 22:00. Италия — Турция. Прямой эфир: Первый канал (начало трансляции в 21:35);

13 июня, 16:00. Англия — Хорватия. Прямой эфир: "Россия-1";

13 июня, 22:00. Нидерланды — Украина. Прямой эфир: Первый канал;

14 июня, 22:00. Испания — Швеция. Прямой эфир: Первый канал;

15 июня, 22:00. Франция — Германия. Прямой эфир: Первый канал;

16 июня, 22:00. Италия — Швейцария. Прямой эфир: "Россия-1";

17 июня, 22:00. Дания — Бельгия. Прямой эфир: "Россия-1";

18 июня, 16:00. Швеция — Словакия. Прямой эфир: "Матч ТВ";

19 июня, 19:00. Португалия — Германия. Прямой эфир: Первый канал;

22 июня, 22:00, Чехия — Англия. Прямой эфир: Первый канал;

23 июня, 19:00. Словакия — Испания. Прямой эфир: "Матч ТВ";

23 июня, 22:00. Франция — Португалия.