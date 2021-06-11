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Украинский депутат предложил добавить на форму сборной ещё несколько регионов России

В частности, депутат Рады разместил в своём телеграм-канале фото, на котором на форме помимо российского Крыма изображены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области.

11 июня, 03:45
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На Украине предложили добавить на форму национальной сборной страны по футболу, в которой та выступит на Евро-2020, ещё несколько российских регионов. В частности, с такой инициативой выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

К своему посту Гончаренко прикрепил фотографию, на которой к карте Украины помимо российского Крыма добавлены также Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области вместе со столицей региона.

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Ранее этот депутат Рады уже называл Кубань "украинскими этническими землями" и заявлял о подготовке к "освобождению" региона.

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Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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