Милонов назвал форму сборной Украины клоунской пижамой и уличил Киев в попытке выпросить у Европы денег
Парламентарий уверен, что на футболистов Незалежной на мировом первенстве будут смотреть как на дикарей.
Фото © ТАСС / Смышляев Алексей
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал клоунской пижамой форму сборной Украины для Евро-2020 и уличил Киев в попытке выпросить у Европы таким способом денег. Он заявил в беседе с РИА ФАН, что своими действиями Незалежная выставила себя перед всем европейским сообществом далеко не в выгодном свете.
"Большими идиотами, чем они себя выставили, они больше не смогут себя выставить. Они же не понимают, что европейцы, чопорные британцы и бельгийцы будут смотреть на них как на дикарей. Украинцы так привыкли делать. Они деградировали", — сказал он.
По словам парламентария, сборная Украины в нынешней форме будет выглядеть недостойно и даже смешно. Он напомнил, что раньше у Незалежной были нормальные футбольные команды — "Динамо Киев", "Шахтёр". Теперь же они "на футболистов надевают какую-то клоунскую пижаму". Милонов считает, что "Украина даже через футбольную команду хочет напомнить европейцам, чтобы те им давали деньги". При этом, по его прогнозу, команда Незалежной проиграет с разгромным счётом.
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включённым в её состав Крымом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА пошёл навстречу и обязал сборную Незалежной убрать с формы на Евро-2020 соответствующие надписи.
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