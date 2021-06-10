НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Милонов назвал форму сборной Украины клоунской пижамой и уличил Киев в попытке выпросить у Европы денег

Парламентарий уверен, что на футболистов Незалежной на мировом первенстве будут смотреть как на дикарей.

10 июня, 13:11

Фото © ТАСС / Смышляев Алексей

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал клоунской пижамой форму сборной Украины для Евро-2020 и уличил Киев в попытке выпросить у Европы таким способом денег. Он заявил в беседе с РИА ФАН, что своими действиями Незалежная выставила себя перед всем европейским сообществом далеко не в выгодном свете.

"Большими идиотами, чем они себя выставили, они больше не смогут себя выставить. Они же не понимают, что европейцы, чопорные британцы и бельгийцы будут смотреть на них как на дикарей. Украинцы так привыкли делать. Они деградировали", — сказал он.

Путин заявил, что форма украинских футболистов на Евро-2020 его не задела

Путин заявил, что форма украинских футболистов на Евро-2020 его не задела

По словам парламентария, сборная Украины в нынешней форме будет выглядеть недостойно и даже смешно. Он напомнил, что раньше у Незалежной были нормальные футбольные команды — "Динамо Киев", "Шахтёр". Теперь же они "на футболистов надевают какую-то клоунскую пижаму". Милонов считает, что "Украина даже через футбольную команду хочет напомнить европейцам, чтобы те им давали деньги". При этом, по его прогнозу, команда Незалежной проиграет с разгромным счётом.

Жириновский предложил Украине поменять форму сборной, добавив на майки серп и молот

Жириновский предложил Украине поменять форму сборной, добавив на майки серп и молот

Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включённым в её состав Крымом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА пошёл навстречу и обязал сборную Незалежной убрать с формы на Евро-2020 соответствующие надписи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы всего лишь работаем с последствиями": Коллекторы ответили на критику Милонова

сегодня в 11:26

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

сегодня в 11:55

Российский посол в Белоруссии призвал, не торопясь, разобраться с заявлением Протасевича о связях Мазепина с NEXTA

сегодня в 12:48

Добровинский резко высказался в адрес экс-продюсера Лободы, призвавшей "расчленить Киркорова с Давой на шашлыки"

сегодня в 13:39

"Все можем иногда перекушать": Боня заступилась за Киркорова, которого случайно сняли на пляже в неприглядном виде

сегодня в 13:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1