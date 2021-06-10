Милонов назвал форму сборной Украины клоунской пижамой и уличил Киев в попытке выпросить у Европы денег

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал клоунской пижамой форму сборной Украины для Евро-2020 и уличил Киев в попытке выпросить у Европы таким способом денег. Он заявил в беседе с РИА ФАН, что своими действиями Незалежная выставила себя перед всем европейским сообществом далеко не в выгодном свете.

"Большими идиотами, чем они себя выставили, они больше не смогут себя выставить. Они же не понимают, что европейцы, чопорные британцы и бельгийцы будут смотреть на них как на дикарей. Украинцы так привыкли делать. Они деградировали", — сказал он.