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Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк покинул "Урал"

В составе клуба из Екатеринбурга он провёл 52 официальных матча и забил 12 голов.

10 июня, 13:01
<p>Фото © ФК "Урал"</p>

Фото © ФК "Урал"

Экс-нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк покинул "Урал" в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба чёрно-оранжевых.

"Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала"! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата", — говорится в сообщении.

Погребняк прикончил "Динамо" победным голом в первом матче после коронавируса

Погребняк прикончил "Динамо" победным голом в первом матче после коронавируса

В составе клуба из Екатеринбурга он провёл 52 официальных матча и забил 12 голов, за это время он также успел стать финалистом Кубка России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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