Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк покинул "Урал"

Экс-нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк покинул "Урал" в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба чёрно-оранжевых.

"Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала"! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата", — говорится в сообщении.