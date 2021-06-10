Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк покинул "Урал"
В составе клуба из Екатеринбурга он провёл 52 официальных матча и забил 12 голов.
Фото © ФК "Урал"
Экс-нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк покинул "Урал" в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба чёрно-оранжевых.
"Благодарим Павла за игру и голы в составе "Урала"! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата", — говорится в сообщении.
В составе клуба из Екатеринбурга он провёл 52 официальных матча и забил 12 голов, за это время он также успел стать финалистом Кубка России.
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