НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это звоночек": Решение УЕФА по форме сборной Украины сочли отказом "пачкаться о бандеровский след"

Европейцы не намерены терпеть "сомнительные выходки" Незалежной, считает депутат Госдумы Олег Морозов.

10 июня, 12:13

Фото © EPA / ТАСС

Требование УЕФА убрать надпись "Героям слава!" с формы украинских футболистов важно как в морально-этическом плане, так и в ключе того, что происходит осмысление места и роли Незалежной в европейском общественно-политическом сознании. Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы Олег Морозов.

"Европейцам не хочется пачкаться о бандеровский след, который явно виден на украинской форме. Они хотят очиститься, чтобы их ни в чём не обвинили, европейскую непорочность соблюсти. Уж больно дорого им обходится эта Украина и уж больно велики потери, копты они несут как экономические, так и морально-политические. Я вижу в этом большой политический смысл. Это звоночек Украине, что всякие ваши паскудства европейцами не будут приниматься", — объяснил парламентарий.

Путин заявил, что форма украинских футболистов на Евро-2020 его не задела

Путин заявил, что форма украинских футболистов на Евро-2020 его не задела

Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА пошёл на встречу и обязал сборную Незалежной убрать с формы на Евро-2020 соответствующие надписи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1