Требование УЕФА убрать надпись "Героям слава!" с формы украинских футболистов важно как в морально-этическом плане, так и в ключе того, что происходит осмысление места и роли Незалежной в европейском общественно-политическом сознании. Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы Олег Морозов.

"Европейцам не хочется пачкаться о бандеровский след, который явно виден на украинской форме. Они хотят очиститься, чтобы их ни в чём не обвинили, европейскую непорочность соблюсти. Уж больно дорого им обходится эта Украина и уж больно велики потери, копты они несут как экономические, так и морально-политические. Я вижу в этом большой политический смысл. Это звоночек Украине, что всякие ваши паскудства европейцами не будут приниматься", — объяснил парламентарий.