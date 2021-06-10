"Это звоночек": Решение УЕФА по форме сборной Украины сочли отказом "пачкаться о бандеровский след"
Европейцы не намерены терпеть "сомнительные выходки" Незалежной, считает депутат Госдумы Олег Морозов.
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Требование УЕФА убрать надпись "Героям слава!" с формы украинских футболистов важно как в морально-этическом плане, так и в ключе того, что происходит осмысление места и роли Незалежной в европейском общественно-политическом сознании. Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы Олег Морозов.
"Европейцам не хочется пачкаться о бандеровский след, который явно виден на украинской форме. Они хотят очиститься, чтобы их ни в чём не обвинили, европейскую непорочность соблюсти. Уж больно дорого им обходится эта Украина и уж больно велики потери, копты они несут как экономические, так и морально-политические. Я вижу в этом большой политический смысл. Это звоночек Украине, что всякие ваши паскудства европейцами не будут приниматься", — объяснил парламентарий.
Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. В итоге УЕФА пошёл на встречу и обязал сборную Незалежной убрать с формы на Евро-2020 соответствующие надписи.
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