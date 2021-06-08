РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с силуэтом Крыма
Кроме того, на экипировке можно встретить надписи "Слава Украине" и "Героям слава".
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Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины для участия в Евро-2020, на которой изображена карта страны с полуостровом Крым. Об этом сообщает "Чемпионат".
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"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики", — говорится в сообщении.
По мнению чиновников из РФС, УЕФА таким решением создаёт прецедент, так как уже на следующих турнирах некоторые сборные могут использовать свою форму для политических высказываний.
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Напомним, 6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в Евро-2020. На ней изображена карта страны с включёнными в её состав Крымом и Донбассом. Кроме того, на экипировке можно увидеть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". На следующий день в УЕФА одобрили данную форму.
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