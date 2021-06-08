РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с силуэтом Крыма

Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины для участия в Евро-2020, на которой изображена карта страны с полуостровом Крым. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики", — говорится в сообщении.

По мнению чиновников из РФС, УЕФА таким решением создаёт прецедент, так как уже на следующих турнирах некоторые сборные могут использовать свою форму для политических высказываний.