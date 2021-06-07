УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге
Напомним, Северная столица примет сразу семь матчей турнира, в двух из которых сыграет сборная России.
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УЕФА не будет никак менять сетку чемпионата Европы по футболу, в случае если сборной Украины в плей-офф предстоит сыграть в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", — заявили в УЕФА.
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Напомним, Санкт-Петербург примет сразу семь матчей турнира, шесть из которых — на групповом этапе. В двух из них сыграет сборная России. За пять дней до старта вокруг турнира разгорелся скандал из-за формы сборной Украины, на которой изображён силуэт страны, включающий в себя территории Крыма и Донбасса. В УЕФА данный комплект экипировки утвердили.
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