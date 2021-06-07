НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

Напомним, Северная столица примет сразу семь матчей турнира, в двух из которых сыграет сборная России.

7 июня, 14:06
<p>Фото © Facebook / andriy.pavelko</p>

Фото © Facebook / andriy.pavelko

УЕФА не будет никак менять сетку чемпионата Европы по футболу, в случае если сборной Украины в плей-офф предстоит сыграть в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Отчаянная акция": В МИД РФ отреагировали на появление Крыма на форме сборной Украины по футболу

"Отчаянная акция": В МИД РФ отреагировали на появление Крыма на форме сборной Украины по футболу

"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", — заявили в УЕФА.

Правила игры: Почему УЕФА допустил провокационную форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Правила игры: Почему УЕФА допустил провокационную форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Напомним, Санкт-Петербург примет сразу семь матчей турнира, шесть из которых — на групповом этапе. В двух из них сыграет сборная России. За пять дней до старта вокруг турнира разгорелся скандал из-за формы сборной Украины, на которой изображён силуэт страны, включающий в себя территории Крыма и Донбасса. В УЕФА данный комплект экипировки утвердили.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1