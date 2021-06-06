"Отчаянная акция": В МИД РФ отреагировали на появление Крыма на форме сборной Украины по футболу
В ведомстве заметили, что таким образом Киев пытается придать игрокам сил, поскольку только на это у страны и есть надежда.
Фото © Facebook / andriy.pavelko
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией появление Крыма на новой форме сборной Украины по футболу. Эта "обманка", по её мнению, призвана создать иллюзию доступности невозможного.
"Украинская футбольная команда на своей форме "присоединила" территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция: якобы это должно придать игрокам сил", — написала она в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что только на это у страны и есть надежда, и указала, что применённый Киевом приём уже не новый. Он называется "тромплёй" и представляет собой совокупность приёмов, "создающих иллюзию невозможного, либо, напротив, представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего". В русском языке есть простой аналог сложного термина — "обманка".
Что до появления на форме лозунга "Слава Украине! Героям слава!", то Захарова полагает, что в Киеве хотят дистанцировать националистические "кричалки" от неудобного происхождения и наполнить новым, позитивным смыслом. При этом дипломат убеждена, что организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны помнить, что этот лозунг полностью копирует германский нацистский аналог.
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