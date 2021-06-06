Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией появление Крыма на новой форме сборной Украины по футболу. Эта "обманка", по её мнению, призвана создать иллюзию доступности невозможного.

"Украинская футбольная команда на своей форме "присоединила" территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция: якобы это должно придать игрокам сил", — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что только на это у страны и есть надежда, и указала, что применённый Киевом приём уже не новый. Он называется "тромплёй" и представляет собой совокупность приёмов, "создающих иллюзию невозможного, либо, напротив, представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего". В русском языке есть простой аналог сложного термина — "обманка".

Что до появления на форме лозунга "Слава Украине! Героям слава!", то Захарова полагает, что в Киеве хотят дистанцировать националистические "кричалки" от неудобного происхождения и наполнить новым, позитивным смыслом. При этом дипломат убеждена, что организаторы и зрители чемпионата Европы по футболу должны помнить, что этот лозунг полностью копирует германский нацистский аналог.