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Второй за неделю взрыв на промышленном предприятии прогремел в Иране

На этот раз инцидент произошёл в городе Заранд. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

6 июня, 16:23

Видео © Twitter / MediaFrance24

Мощный взрыв прогремел на иранском сталелитейном заводе. Инцидент произошёл в городе Заранд (провинция Керман) накануне вечером, пишут местные СМИ.

Как сообщил губернатор региона, причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка расплавленных материалов. Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал, а очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами.

Это не первое подобное происшествие в стране за последнее время. Как сообщал Лайф, менее недели назад в промышленном городе Шокухие в иранской провинции Кум произошёл сильный пожар после нескольких взрывов на химическом заводе. Тогда не менее шести человек пострадали, включая двух пожарных.

В Иране на химзаводе прогремели мощные взрывы, здание оказалось охвачено огнём

В Иране на химзаводе прогремели мощные взрывы, здание оказалось охвачено огнём

А два дня назад несколько мощных взрывов прогремели на оружейных складах оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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