Второй за неделю взрыв на промышленном предприятии прогремел в Иране

Как сообщил губернатор региона, причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка расплавленных материалов. Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал, а очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами.

Это не первое подобное происшествие в стране за последнее время. Как сообщал Лайф, менее недели назад в промышленном городе Шокухие в иранской провинции Кум произошёл сильный пожар после нескольких взрывов на химическом заводе. Тогда не менее шести человек пострадали, включая двух пожарных.