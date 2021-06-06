Второй за неделю взрыв на промышленном предприятии прогремел в Иране
На этот раз инцидент произошёл в городе Заранд. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Видео © Twitter / MediaFrance24
Мощный взрыв прогремел на иранском сталелитейном заводе. Инцидент произошёл в городе Заранд (провинция Керман) накануне вечером, пишут местные СМИ.
Как сообщил губернатор региона, причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка расплавленных материалов. Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал, а очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами.
اندلاع حريق ضخم في مصنع “زرند إيرانيان” للفولاذ في محافظة كرمان وسط إيران إثر انفجار لم يعرف سببه بعد#إيران pic.twitter.com/pXEpJI7FVR— رتويت الشرقية (@Eastern_RT) June 5, 2021
Это не первое подобное происшествие в стране за последнее время. Как сообщал Лайф, менее недели назад в промышленном городе Шокухие в иранской провинции Кум произошёл сильный пожар после нескольких взрывов на химическом заводе. Тогда не менее шести человек пострадали, включая двух пожарных.
А два дня назад несколько мощных взрывов прогремели на оружейных складах оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак.
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