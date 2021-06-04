Мощные взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии

В Сербии на территории оружейных складов прогремели взрывы. Видео © Twitter / @AlertaInmlnente

На оружейных складах оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак прогремела серия мощных взрывов. Жители расположенных рядом с фабрикой домов в первые часы после ЧП прятались в подвалах.

"Около 1:30 (2:30 мск) раздались первые взрывы на складе боеприпасов. Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах", — сказал мэр города Милун Тодорович в эфире РТС.

Работники склада и жители близлежащих домов были эвакуированы. Рассматривалась также возможность эвакуации большей части горожан, но власти не увидели в этом необходимости. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Пожарные расчёты ожидают, когда взрывы прекратятся. Только спустя сутки после этого они смогут приступить к тушению возникшего пожара.