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Мощные взрывы прогремели на оружейных складах в Сербии

Пожарные ждут момента, когда прекратится канонада. Только спустя 24 часа после этого они смогут приступить к тушению возникшего на объекте возгорания.

4 июня, 07:39

В Сербии на территории оружейных складов прогремели взрывы. Видео © Twitter / @AlertaInmlnente

На оружейных складах оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак прогремела серия мощных взрывов. Жители расположенных рядом с фабрикой домов в первые часы после ЧП прятались в подвалах.

"Около 1:30 (2:30 мск) раздались первые взрывы на складе боеприпасов. Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах", — сказал мэр города Милун Тодорович в эфире РТС.

Работники склада и жители близлежащих домов были эвакуированы. Рассматривалась также возможность эвакуации большей части горожан, но власти не увидели в этом необходимости. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Пожарные расчёты ожидают, когда взрывы прекратятся. Только спустя сутки после этого они смогут приступить к тушению возникшего пожара.

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Ранее Лайф писал о взрыве в офисном здании в Гамбурге. В результате инцидента здание частично обрушилось. Также сообщается, что власти города остановили движение на близлежащей Гамбургерштрассе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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