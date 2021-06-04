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Суд не стал исключать "Медузу" из списка СМИ-иноагентов

Издание намерено обжаловать это решение, так как считает, что оно было принято с нарушениями.

4 июня, 07:30

Фото © Meduza.ru

Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск портала "Медуза"* об исключении из реестра СМИ – иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте издания.

Решение было принято несмотря на то, что Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование портала, а предоставил лишь справку Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщать к делу. Издание намерено обжаловать решение суда.

Внесённое в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes* объявило о своём закрытии

Внесённое в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes* объявило о своём закрытии

Напомним, что портал "Медуза" пополнил список СМИ-иноагентов на сайте российского Минюста 23 апреля. Теперь зарегистрированное в Латвии русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко, обязано маркировать свою продукцию.

* Внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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