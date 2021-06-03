Внесённое в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes* объявило о своём закрытии
В редакции отметили, что рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ с таким статусом, а спикеры опасаются давать комментарии. Уточняется, что портал прекратит свою работу 12 июня.
Фото © VTimes*
Деловое интернет-издание VTimes*, недавно пополнившее список СМИ-иноагентов, прекращает свою деятельность на следующей неделе. Об этом сообщило руководство редакции.
"За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes* — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ со статусом "иноагент", а спикеры опасаются давать комментарии. Уточняется, что редакция интернет-издания прекратит свою работу в День независимости России, 12 июня.
Добавим, что VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после протестов против назначения главредом Андрея Шмарова.
Напомним, в апреле в реестр СМИ-иноагентов также была внесена "Медуза". А вот "Радио Свобода", которое пополнило список иноагентов несколько месяцев назад, отказывается соблюдать требования закона. Сумма штрафов, назначенных изданию, уже превысила 70 млн рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Комментариев: 0