Внесённое в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes* объявило о своём закрытии

Деловое интернет-издание VTimes*, недавно пополнившее список СМИ-иноагентов, прекращает свою деятельность на следующей неделе. Об этом сообщило руководство редакции.

"За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes* — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ со статусом "иноагент", а спикеры опасаются давать комментарии. Уточняется, что редакция интернет-издания прекратит свою работу в День независимости России, 12 июня.

Добавим, что VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после протестов против назначения главредом Андрея Шмарова.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.