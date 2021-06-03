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Внесённое в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes* объявило о своём закрытии

В редакции отметили, что рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ с таким статусом, а спикеры опасаются давать комментарии. Уточняется, что портал прекратит свою работу 12 июня.

3 июня, 06:15
<p>Фото © VTimes*</p>

Фото © VTimes*

Деловое интернет-издание VTimes*, недавно пополнившее список СМИ-иноагентов, прекращает свою деятельность на следующей неделе. Об этом сообщило руководство редакции.

"За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes* — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ со статусом "иноагент", а спикеры опасаются давать комментарии. Уточняется, что редакция интернет-издания прекратит свою работу в День независимости России, 12 июня.

Добавим, что VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после протестов против назначения главредом Андрея Шмарова.

Напомним, в апреле в реестр СМИ-иноагентов также была внесена "Медуза". А вот "Радио Свобода", которое пополнило список иноагентов несколько месяцев назад, отказывается соблюдать требования закона. Сумма штрафов, назначенных изданию, уже превысила 70 млн рублей.

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Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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