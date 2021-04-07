Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей
Организация признана Минюстом иностранным агентом и обязана маркировать свои материалы, но не делала этого.
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Тверской районный суд Москвы оштрафовал "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. По данным ведомства, на радиостанцию составлено несколько сотен протоколов, а общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей.
Кроме того, суд оставил в силе постановления о назначении штрафов "Радио Свобода" по 20 постановлениям в размере пяти с половиной миллионов.
"По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", — разъясняет пресс-служба Роскомнадзора.
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Ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.
Ранее Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook с требованием предоставить "максимально полную информацию" о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Администрацию ресурса призвали принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.
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