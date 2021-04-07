Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. По данным ведомства, на радиостанцию составлено несколько сотен протоколов, а общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей.

Кроме того, суд оставил в силе постановления о назначении штрафов "Радио Свобода" по 20 постановлениям в размере пяти с половиной миллионов.

"По закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств", — разъясняет пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее в России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций. Для этого руководителю или членам организации два раза за год надо нарушить закон.

Ранее Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook с требованием предоставить "максимально полную информацию" о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей социальной сети. Администрацию ресурса призвали принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек.



* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.

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