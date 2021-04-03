Личные данные более полумиллиарда пользователей Facebook попали в открытый доступ

Личные данные более 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме. Об этом сообщает портал Business Insider.

Согласно его сведениям, в открытом доступе оказалась информация юзеров из 106 стран мира, в том числе аккаунты 32 миллионов жителей США, 11 миллионов граждан Великобритании и 6 миллионов жителей Индии. На форум были выложены полные имена, даты рождения и биографии пользователей, а также их реальное местонахождение, мобильные номера, а в некоторых случаях — и адреса электронной почты.

Как отмечает портал, эти данные могут стать ценной информацией для киберпреступников, которые используют подобные сведения для мошенничества. Об этом предупреждают эксперты.

"База данных такого размера, содержащая такую личную информацию, как телефонные номера большого числа пользователей Facebook, определённо приведёт к тому, что злоумышленники воспользуются этими данными, чтобы устраивать хакерские атаки", — пояснил Алон Гал, один из основателей компании Hudson Rock, занимающейся выявлением киберпреступлений.

Ранее директор Центра компетенций управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь раскрыл, как мошенники крадут личные данные по Wi-Fi. Также эксперт рассказал о способах защиты информации.

Авторы