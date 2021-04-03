Модели возмутили Instagram новым трендом с нарядами, которые оголяют грудь в сантиметре от позора
Смелые девушки совсем не учли, как их решение скажется на несчастных фанатах.
Фото © Instagram / imlucerorios
Модели, блогерши и звёзды различных телешоу всегда стремятся показать подписчикам красивую картинку, пишет Daily Star
Фото © Instagram / thefashionfreakk и giorgiaurorax
Поэтому и наряды девушки выбирают откровенные, ведь так легче продемонстрировать свою идеальную фигуру
Фото © Instagram / imlucerorios и lauraanderson1x
В последнее время среди моделей появился тренд на платья и топы, в которых грудь оголяется почти полностью
Фото © Instagram / demirose и sophiekasaei_
Редкая девушка в реальной жизни рискнёт таким предметом гардероба из страха опозориться в самый неподходящий момент
Фото © Instagram / kimhartnett_ и tammyhembrow
Однако медийные красотки уже ничего не боятся, а потому доводят подписчиков до истерики такими нарядами, которые бы лучше оставить для спальни
Фото © Instagram / brown.elle и evegale
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