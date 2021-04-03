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Модели возмутили Instagram новым трендом с нарядами, которые оголяют грудь в сантиметре от позора

Смелые девушки совсем не учли, как их решение скажется на несчастных фанатах.

3 апреля 2021, 06:00

Фото © Instagram / imlucerorios

Модели, блогерши и звёзды различных телешоу всегда стремятся показать подписчикам красивую картинку, пишет Daily Star

Фото © Instagram / thefashionfreakk и giorgiaurorax

Фото © Instagram / thefashionfreakk и giorgiaurorax

Поэтому и наряды девушки выбирают откровенные, ведь так легче продемонстрировать свою идеальную фигуру

Фото © Instagram / imlucerorios и lauraanderson1x

Фото © Instagram / imlucerorios и lauraanderson1x

В последнее время среди моделей появился тренд на платья и топы, в которых грудь оголяется почти полностью

Фото © Instagram / demirose и sophiekasaei_

Фото © Instagram / demirose и sophiekasaei_

Редкая девушка в реальной жизни рискнёт таким предметом гардероба из страха опозориться в самый неподходящий момент

Фото © Instagram / kimhartnett_ и tammyhembrow

Фото © Instagram / kimhartnett_ и tammyhembrow

Однако медийные красотки уже ничего не боятся, а потому доводят подписчиков до истерики такими нарядами, которые бы лучше оставить для спальни

Фото © Instagram / brown.elle и evegale

Фото © Instagram / brown.elle и evegale

Модель надела платье с настолько странным вырезом, что её обнажённая грудь стала звездой того вечера

Модель надела платье с настолько странным вырезом, что её обнажённая грудь стала звездой того вечера

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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