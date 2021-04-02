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"Я на низком старте": Барецкий подтвердил, что станет ведущим обновлённого "Дома-2"

Однако, по словам шоумена, "что-то там не срастается".

2 апреля 2021, 17:39

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Как стало известно ранее, телепроект "Дом-2" возродится на канале "Ю" и начнёт выходить в эфир с 19 апреля. При этом уточнялось, что состав ведущих шоу не изменился: заправлять им по-прежнему будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. В то же время шоумен и музыкант Стас Барецкий в беседе с Лайфом заявил, что именно он должен вести скандальное реалити.

"Я в роли ведущего должен принять участие. Правда, по последним сведениям, что-то там не срастается, но я надеюсь, что останусь ведущим. Меня они сами пригласили, я разговаривал с Комиссаровым, прошёл несколько проб, мне пошили костюмы и даже была отснята пара материалов", — рассказал Барецкий.

Оно вернулось: кто купил "Дом-2", решив возродить скандальную телестройку

Оно вернулось: кто купил "Дом-2", решив возродить скандальную телестройку

Однако, как уточнил шоумен, по последним дошедшим до него сведениям, ведущая на "Доме-2" "должна быть другая". По его словам, такая коллаборация ему непонятна, однако Стас готов пойти на совместное ведение телешоу, "если не произойдёт никаких форс-мажоров".

Напомним, о закрытии телепроекта "Дом-2" стало известно в декабре 2020 года. Однако позже генеральный директор Александр Расторгуев заявил, что шоу продолжится на другом канале. Сегодня телеканал "Ю" подтвердил сообщения о том, что оно будет выходить в его эфире, раскрыв дату перезапуска и имена ведущих. Полное название проекта теперь звучит как "Дом-2. Новая любовь". Выпуски будут транслироваться утром и вечером, начиная с 19 апреля. Позднее были названы имена участников, которые вернутся в обновлённое реалити-шоу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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