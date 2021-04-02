"Нравится сидеть на шее": Футболист Тарасов сделал откровенное признание

Бывший футболист "Локомотива" и "Рубина" Дмитрий Тарасов уже несколько месяцев находится без контракта, а его финансовое положение ухудшается. Так, в интервью ведущим TikTok-шоу на "Новом радио" спортсмен сделал неожиданное признание.

"Пока Настя (Костенко, супруга Тарасова. — Прим. Лайфа) не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на её шее!" — отметил футболист.

Сейчас Костенко зарабатывает с помощью своего блога в "Инстаграме" и учится в "Академии телевидения", чтобы содержать мужа и двух детей. Тарасов же получает предложения от российских клубов, но все они не соответствуют его зарплатным ожиданиям.

Ранее Дава, бывший бойфренд Ольги Бузовой, на которой Дмитрий Тарасов был женат, рассказал, что во время их отношений тратил много денег на свою возлюбленную.

Авторы