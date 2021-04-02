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"Нравится сидеть на шее": Футболист Тарасов сделал откровенное признание

Однако супруге спортсмена от этих слов явно не легче.

2 апреля 2021, 15:16
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM9vP5tBEsY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tarasov23</a></p>

Фото © Instagram / tarasov23

Бывший футболист "Локомотива" и "Рубина" Дмитрий Тарасов уже несколько месяцев находится без контракта, а его финансовое положение ухудшается. Так, в интервью ведущим TikTok-шоу на "Новом радио" спортсмен сделал неожиданное признание.

"Пока Настя (Костенко, супруга Тарасова. — Прим. Лайфа) не слышит, скажу, что мне нравится сидеть на её шее!" — отметил футболист.

Сейчас Костенко зарабатывает с помощью своего блога в "Инстаграме" и учится в "Академии телевидения", чтобы содержать мужа и двух детей. Тарасов же получает предложения от российских клубов, но все они не соответствуют его зарплатным ожиданиям.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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