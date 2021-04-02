Суд освободил шестилетнюю девочку от коммунального долга умершей мамы

Колыванский районный суд Новосибирской области освободил от ответственности шестилетнюю Полину Ш., иск к которой подала "Сибирская теплоэнергетическая компания" ("Сибтэк") за долги умершей матери. Об этом сообщают "Вести-Новосибирск".

Мама девочки скончалась в 2016 году из-за осложнений гриппа, и долг женщины в размере 26 тысяч рублей перешёл к её дочери, которая была наследницей доли в квартире в посёлке Колывань. Суд признал, что ответчик ненадлежащий, и вместо шестилетней девочки выбрал её законного представителя — отца. Заседание было перенесено.

"Ситуация сложилась такая: в 2016 году моя сестра Анастасия скончалась. За ней числилась одна четвёртая квартиры в Колыванском районе. По месту она была зарегистрирована, но не проживала. В компании посчитали так: раз есть наследник, то он и должен наследовать долги умершей", — сказал дядя девочки Роман.

Представитель "Сибтэка" объяснила, что у них было подозрение относительно возраста девочки, но они не были уверены в этом. Компания якобы направляла претензию собственникам квартиры, однако те ни разу не пришли разбираться. В то же время у организации нет возможности запрашивать информацию о дате смерти, поэтому она обратилась в суд.

При этом уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что семье девочки была предложена бесплатная юридическая помощь.

"Мы взяли это под контроль. Я думаю, что там какая-то путаница идёт. Мне самой интересно раскрутить это дело до конца в интересах ребёнка", — приводит её слова издание "Подъём".

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