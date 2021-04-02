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Мария Бутина сравнила условия содержания Навального в колонии с пионерским лагерем

Журналистка отметила, что блогер выглядит нормально и не похож на человека, которому "не дают спать".

2 апреля 2021, 15:01
<p>Мария Бутина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Мария Бутина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Российская журналистка Мария Бутина, которая в октябре 2019 года освободилась из американской тюрьмы, оценила условия содержания блогера Алексея Навального в ИК-2 в Покрове и сравнила их с пионерским лагерем.

"Я внимательно осмотрела колонию. Она практически образцовая и в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые", — написала Бутина в своём телеграм-канале.

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Журналистка отметила, что сам Навальный выглядит вполне нормально и не похож на человека, которому "не дают спать", а побудки по ночам оказались обходом, который делают во всех тюрьмах мира. К тому же блогер ходит совершенно обычно и сам заявил, что "никакой диклофенак ему не нужен", подчеркнула она. Бутина также пообщалась с другими заключёнными, которые рассказали, что Навальный требует к себе особого отношения и условий: он весь день "лежит как барин" и "за собой не убирает".

По словам репортёра, когда блогер увидел её присутствие в отряде журналистов, то сразу стал её оскорблять.

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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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