Мария Бутина сравнила условия содержания Навального в колонии с пионерским лагерем

Журналистка отметила, что сам Навальный выглядит вполне нормально и не похож на человека, которому "не дают спать", а побудки по ночам оказались обходом, который делают во всех тюрьмах мира. К тому же блогер ходит совершенно обычно и сам заявил, что "никакой диклофенак ему не нужен", подчеркнула она. Бутина также пообщалась с другими заключёнными, которые рассказали, что Навальный требует к себе особого отношения и условий: он весь день "лежит как барин" и "за собой не убирает".