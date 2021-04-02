Мария Бутина сравнила условия содержания Навального в колонии с пионерским лагерем
Журналистка отметила, что блогер выглядит нормально и не похож на человека, которому "не дают спать".
Мария Бутина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Российская журналистка Мария Бутина, которая в октябре 2019 года освободилась из американской тюрьмы, оценила условия содержания блогера Алексея Навального в ИК-2 в Покрове и сравнила их с пионерским лагерем.
"Я внимательно осмотрела колонию. Она практически образцовая и в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые", — написала Бутина в своём телеграм-канале.
Журналистка отметила, что сам Навальный выглядит вполне нормально и не похож на человека, которому "не дают спать", а побудки по ночам оказались обходом, который делают во всех тюрьмах мира. К тому же блогер ходит совершенно обычно и сам заявил, что "никакой диклофенак ему не нужен", подчеркнула она. Бутина также пообщалась с другими заключёнными, которые рассказали, что Навальный требует к себе особого отношения и условий: он весь день "лежит как барин" и "за собой не убирает".
По словам репортёра, когда блогер увидел её присутствие в отряде журналистов, то сразу стал её оскорблять.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный.
Лента новостей
Начальникам рассказали, как победить "синдром пятницы" у подчинённых
сегодня в 14:55
Гнал от МКАД до центра: за 20 минут до ДТП Эдвард Бил летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч
сегодня в 14:49
"Всё делается на доверии": Тимур Timbigfamily ответил на обвинения в использовании Славы Зайцева
сегодня в 14:34
Выбор редакции
Сторонников Навального заподозрили в накрутке пользователей сайта в его поддержку
Мария Бутина — о жителях Крыма: Мы своих не бросаем!
Адвокат семьи пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом отказался от участия в деле
Патенты на работу для мигрантов в Москве станут электронными
Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы
Комментариев: 0