"Всё делается на доверии": Тимур Timbigfamily ответил на обвинения в использовании Славы Зайцева

Тимур в гостях у Славы Зайцева. Видео © Instagram / timurtimbigfamily

Российский рэпер Тимур Гарафутдинов, более известный как Тимур Timbigfamily, в интервью Пятому каналу рассказал о том, как себя чувствует модельер Вячеслав Зайцев. Артист также прокомментировал слухи о незавидном положении кутюрье, которого семья Тимура якобы использует в корыстных целях, чтобы в конечном счёте обокрасть.

По словам Гарафутдинова, его с Зайцевым с 2007 года связывает крепкая дружба. Так, впервые они встретились на съёмках программы "Модный приговор" на Первом канале, где Зайцев был ведущим, а мать Тимура Галина — участницей.

"У нас такая семья, особенно мама у нас с энергией взрывной, плюс мы нашли какие-то точки взаимодействия, сотрудничества. Мы делали у Вячеслава Михайловича в Доме моды концерт, давали ему разные коммерческие проекты. Это дружба, наработанная годами, и всё это делается на доверии", — поделился музыкант.

Timbigfamily отметил, что мэтр принимал участие в создании клипа на одну из его песен в 2010 году, а ещё стал "талисманом" благотворительной акции для детей-сирот и инвалидов "Моя мечта и путь к ней", которой Гарафутдинов руководит в течение последних 15 лет. А кроме того, Тимур и его сестра Лучана являются моделями в Доме Зайцева.

"Навещаем Вячеслава Михайловича по сей день. Сейчас ему трудно, у него, конечно, со здоровьем всё не очень хорошо, но он в здравом уме и светлой памяти. Физически он не очень себя чувствует, но он общается и работает. Недавно мы были у него в гостях, я помогал ему делать новые принты на компьютере. Человек адекватен, и его не смущают физические недостатки, связанные с его возрастом и травмами", — рассказал артист.

По поводу слухов вокруг персоны пожилого модельера Тимур заявил, что абсолютно спокоен, ведь ему нечего стыдиться, поскольку его с кутюрье связывают исключительно близкие отношения, в которых нет никакой корысти. При этом рэпер подчеркнул, что, несмотря на совместные коммерческие проекты, разногласий между ним и Зайцевым не было никогда. В этой связи Гарафутдинов вспомнил высказывание главного героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова.

"В чём сила, брат? Сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Всё тайное станет явным. Конечно, никто не видит тех моментов, когда мы приезжаем к Славе Зайцеву, помогаем ему. Все видят только негатив. И когда они посмотрят на эту ситуацию с другой стороны, то поймут, что кроме положительных дружеских и деловых отношений нас с ним ничего не связывает", — заключил рэпер.

Ранее Лайф рассказал, кто превратил 83-летнего Славу Зайцева в цирковую обезьянку для "Тиктока". Так, некая семья воспользовалась тяжёлой болезнью прославленного модельера и теперь показывает его плачевное состояние в Сети, игнорируя при этом многочисленные возмущения пользователей.

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