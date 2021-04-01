Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья модельера Зайцева: Находится в полузабытье

83-летний модельер Вячеслав Зайцев находится далеко не в лучшей форме. Он слаб и в некотором "полузабытье". Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Певец присутствовал на праздновании дня рождения известного кутюрье. По его словам, Зайцев с трудом работает и принимает решения.

"Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком, знаете, полузабытье находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ и человек, который одел, обул нашу страну в те годы, когда она была чёрно-белой краской нарисована вся", — рассказал Лещенко.

Стоит отметить, что организаторы вечера продавали "какие-то билеты" на показ мод, который состоялся прямо во время праздника. Это несколько смутило Лещенко. Хотя многие друзья Зайцева бескорыстно пришли поздравить своего товарища.

"Они пришли просто поздравить его бескорыстно, без всяких денег. Алла, Галкин... Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод, и, наверное, они каким-то образом собирали людей, чтобы его провести, этот показ мод, он длился примерно час", — озадаченно отметил Лещенко.

Напомним, Вячеслав Зайцев завершил свою карьеру модельера в 2018 году. Кутюрье представил свою последнюю коллекцию к своему 80-летию.

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