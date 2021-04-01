В Туле автобус с медиками столкнулся с двумя легковушками, пострадало 15 человек — видео с места

В столкновении автобуса и двух легковушек в Туле пострадало 15 человек. Видео © "ВКонтакте" / "Тула Life"

В Туле на улице Путейской произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и двух легковых автомобилей: SsangYong и Hyundai. В результате столкновения травмы получили 15 человек. Об этом журналистам сообщили в региональном Минздраве.

13 человек доставлены в больницу. По данным прокуратуры региона, ПАЗ принадлежал ГУЗ "Тульская областная психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева" и перевозил медработников. Согласно предварительной информации, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями, а после наехал на препятствие. Правоохранительные органы проводят проверку.

ТАСС со ссылкой на ведомство сообщает, что инцидент мог произойти из-за инсульта у водителя.

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