В Туле автобус с медиками столкнулся с двумя легковушками, пострадало 15 человек — видео с места
Инцидент мог произойти из-за инсульта у водителя.
Стоп-кадр из видео © "ВКонтакте" / "Тула Life"
В столкновении автобуса и двух легковушек в Туле пострадало 15 человек. Видео © "ВКонтакте" / "Тула Life"
В Туле на улице Путейской произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и двух легковых автомобилей: SsangYong и Hyundai. В результате столкновения травмы получили 15 человек. Об этом журналистам сообщили в региональном Минздраве.
13 человек доставлены в больницу. По данным прокуратуры региона, ПАЗ принадлежал ГУЗ "Тульская областная психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева" и перевозил медработников. Согласно предварительной информации, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями, а после наехал на препятствие. Правоохранительные органы проводят проверку.
ТАСС со ссылкой на ведомство сообщает, что инцидент мог произойти из-за инсульта у водителя.
А 23 марта в Москве произошло резонансное ДТП со смертельным исходом: водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. 25 марта виновника ДТП арестовали.
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