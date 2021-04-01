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ФАС и Минсельхоз опровергли перебои с поставками сахара

Ведомство оценивает ситуацию на рынке как стабильную.

1 апреля 2021, 06:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба не фиксирует нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара, риски его дефицита отсутствуют. ФАС также следит за соблюдением соглашений о предельных ценах на продукцию.

"Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

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Не ожидают дефицита продукции и в Минсельхозе. Ведомство оценивает ситуацию на рынке как стабильную, участники соглашений о стабилизации цен выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в прежних объёмах.

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Напомним, о том, что торговые сети якобы уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам, сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники. По данным издания, производители приостановили продажи после объявления о субсидиях с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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