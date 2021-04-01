Под Оренбургом водитель спас ребёнка от нападения собаки — видео

В Оренбургской области мужчина спас ребёнка от собаки, которая напала на него прямо на улице. Об этом сообщает портал Saltday.

Инцидент произошёл накануне в городе Соль-Илецке. Один из водителей, проезжая по улице Красноармейской, заметил, что животное повалило кого-то на землю и пытается загрызть. Подъехав поближе, он понял, что собака напала на маленького мальчика. Мужчина отпугнул пса автомобилем и предложил ребёнку подвезти его до дома, но тот отказался.

Насколько сильно пострадал мальчик, неизвестно, однако, судя по записи с видеорегистратора, серьёзных травм ребёнку удалось избежать. На кадрах также видно, что у собаки имеется большой ошейник, а значит, она не бездомная. Позже в соцсетях появилось сообщение ещё об одном аналогичном случае в том же районе и, по описанию, с той же собакой. Местные жители предположили, что у животного есть хозяин и даже назвали возможный адрес его проживания.

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