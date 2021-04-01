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Диетолог рассказала, как выбрать "безопасный" фастфуд

Однако специалист подчеркнула, что лучше всего готовить перекус самому.

1 апреля 2021, 05:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полезную замену классическому фастфуду можно найти даже в ресторанах быстрого питания, заявила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Безопасный" фастфуд — это сбалансированное блюдо. Даже в сетях быстрого питания всегда можно найти полезную альтернативу с меньшим содержанием сахара, соли, трансжиров, например салат из свежих овощей без заправки", — объяснила Стародубова в интервью РИА "Новости".

Диетолог назвала продукты здорового питания, которые на самом деле могут быть опасны

Диетолог назвала продукты здорового питания, которые на самом деле могут быть опасны

В качестве полезного перекуса диетолог предлагает также натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечёнными овощами. Она посоветовала классические блюда из сетей быстрого питания — жирное, жареное, солёное, сладкое — употреблять как можно реже. Однако Стародубова рекомендует готовить перекусы самостоятельно.

Ранее Лайф писал о смертельно опасных продуктах.

Авторы
Юлия Коновалова

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