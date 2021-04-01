Новейшая атомная субмарина "Казань" поступит на вооружение ко Дню ВМФ
В ноябре крейсер успешно выполнил стрельбу ракетой "Оникс".
Фото © ТАСС / ИГ / Рюмин Александр
Головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр "Ясень-М" "Казань" будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Произошёл небольшой перенос сроков передачи "Казани" флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ", — говорится в сообщении.
Напомним, головная ядерная подводная лодка "Ясень-М" "Казань" проекта 885М была произведена производственным объединением "Севмаш" и спущена на воду 31 марта 2017 года. 21 ноября 2020 года атомный подводный ракетный крейсер вышел на завершающий этап государственных испытаний. 30 ноября субмарина успешно выполнила стрельбу ракетой "Оникс".
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