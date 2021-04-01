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Новейшая атомная субмарина "Казань" поступит на вооружение ко Дню ВМФ

В ноябре крейсер успешно выполнил стрельбу ракетой "Оникс".

1 апреля 2021, 04:33
<p>Фото © ТАСС / ИГ / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / ИГ / Рюмин Александр

Головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр "Ясень-М" "Казань" будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Произошёл небольшой перенос сроков передачи "Казани" флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ", говорится в сообщении.

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Напомним, головная ядерная подводная лодка "Ясень-М" "Казань" проекта 885М была произведена производственным объединением "Севмаш" и спущена на воду 31 марта 2017 года. 21 ноября 2020 года атомный подводный ракетный крейсер вышел на завершающий этап государственных испытаний. 30 ноября субмарина успешно выполнила стрельбу ракетой "Оникс".

Авторы
Юлия Коновалова

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