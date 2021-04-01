"Смиренно попросите о помощи": немцы оценили переговоры Путина с Меркель и Макроном

Газета Die Welt опубликовала статью о состоявшихся 30 марта переговорах лидеров России, Германии и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Немецкие читатели оценили встречу и возмутились тем, что Евросоюз затягивает приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Комментаторы отметили, что в сложившейся ситуации нельзя отвергать вакцину только потому, что она создана в России. Более того, её производство в Германии продемонстрирует политику разрядки. Комментаторы напомнили, что ещё несколько месяцев назад европейские политики высмеивали "Спутник V", а теперь именно он может стать спасением от кризиса.

"Разве это не та вакцина, над которой весь ЕС потешался ещё в прошлом году? Сомневался в ней, потому что она была разработана слишком быстро? Думаю, пора бы извиниться, особенно это относится к немецкой прессе, ведь чего она только не писала!" — написал Kaspar H S.

Некоторые поинтересовались, каким образом возможно производить препарат в ФРГ в случае его одобрения регулятором и означает ли это, что в стране есть неиспользованные мощности для организации этого процесса.

Немцев возмутило то, как главы государств включаются в махинации фармакологического лобби, раскритиковав вакцину AstraZeneca и признав "Спутник V", который ранее подвергали остракизму. Пользователь с ником Apendix заявил, что мировое сообщество делит огромный рынок, поскольку коронавирус никуда не денется из жизни человечества. Он отметил, что Германия должна избавиться от зависимости от Евросоюза и всеми силами обеспечить своё население необходимыми препаратами.

Комментаторы отметили, что немцы хотят получить надёжную вакцину, а против российской нечего возразить. Более того, она используется более чем в 50 странах и показала свою эффективность. Zeitungsleser поинтересовался, как Евросоюз будет объяснять свою политику, если "Спутник V" действительно окажется более доступной и легче переносимой вакциной.

Некоторые напомнили, что и китайская вакцина может быть неплохой и дешёвой, но почему-то она тоже не проходит проверку регулятором.

"Исходя из собственных интересов, Меркель уже давно должна была попросить вакцину у Путина. И потом: регистрация в ЕМА… Когда, наконец, станет ясно, что люди сыты по горло этими учреждениями ЕС, которые несут долю вины за весь этот кошмар? Вакцина нужна не в июне или июле, а немедленно! Поэтому довольно размышлять и бездействовать, лучше смиренно попросите Путина о помощи!" — сказал Jürgen S.

Меркель пытается исправить свои ошибки при обеспечении вакцинами от ковида Frantisek K.

"Спутник V" нужно закупить, чего бы это ни стоило. Интересно, что в этой ситуации Меркель и Макрон предстают перед Владимиром Путиным как просители (или вынуждены поступать так) Rainer S.

Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать! joachim h.

Напомним, 30 марта Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, такие как Донбасс, Сирия, Ливия и ядерная программа в Иране.

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