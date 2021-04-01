"Ужасное фиаско": Марин Ле Пен заявила о провале ЕС в борьбе с коронавирусом

Евросоюз оказался не способен своевременно отреагировать на вызовы современности и потерпел "ужасное фиаско" в борьбе с пандемией коронавируса, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

По мнению политика, система здравоохранения ЕС показала полную неспособность противостоять распространению инфекции. В качестве примера она привела решение не ограничивать передвижения людей в разгар эпидемии в прошлом году, хотя это было необходимо сделать для сокращения числа контактов между населением.

"Многие годы сторонники федеральной Европы внушают нам, что Евросоюз нас защищает. Ужасное фиаско в борьбе с пандемией закончится дискредитацией этого технократического, бюрократического и идеологического управления", — подчеркнула Ле Пен в интервью "Комсомольской правде".

По её словам, ситуацию также усугубляет плохая организация и "катастрофическое управление" в области поставок вакцины от коронавируса. Политик отметила, что во Франции нет возможности сделать прививки всем желающим.

Ле Пен выразила недоумение, по какой причине власти не привлекли к кампании вакцинации вышедших на пенсию врачей, студентов-медиков и фармацевтов. Кроме того, неясно, почему Евросоюз не стал рассматривать вариант применения китайской или российской вакцины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о расширении жёсткого карантина на все регионы страны.

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